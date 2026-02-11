La crisis generada por la protesta de sectores de la Policía de Santa Fe sumó este martes un nuevo capítulo, luego de la conferencia encabezada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, quienes brindaron precisiones sobre el conflicto y las medidas adoptadas.



Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que “la seguridad estuvo garantizada en todo momento”. En ese marco, detallaron que en Rosario se desplegaron 100 móviles y 140 agentes caminantes, reforzados por 60 móviles de fuerzas nacionales. Según indicaron, hacia las 22 del martes se había recuperado el 90% de la operatividad.

El ministro de Seguridad remarcó que el Gobierno mantuvo abierta la instancia de diálogo, aunque sostuvo que no podía desarrollarse bajo condicionamientos que afectaran la seguridad pública. También convocó a los efectivos que aún sostienen medidas de fuerza a retomar el servicio y presentarse ante sus superiores, incluso aquellos notificados en disponibilidad preventiva.



Reclamo salarial y reconocimiento diferencial

Uno de los puntos centrales fue el reclamo salarial. Cococcioni consideró que el planteo es “legítimo”, especialmente en los rangos más bajos, y no descartó esquemas diferenciales para el sector, teniendo en cuenta la exigencia atravesada en los últimos años.

Por su parte, Olivares confirmó que ningún integrante de las fuerzas de seguridad percibirá ingresos por debajo del valor de la canasta básica que informa el INDEC. Además, aseguró que las mejoras para el sector no afectarán las negociaciones paritarias del resto de los trabajadores estatales.

Salud mental y condiciones laborales

El Gobierno también anunció medidas vinculadas al bienestar del personal. Entre ellas, el fortalecimiento de programas de salud mental, la revisión del régimen horario con esquemas de descanso adecuados y la continuidad del servicio de traslado para agentes policiales y penitenciarios.

Asimismo, se evaluarán alternativas para reducir el impacto de la movilidad diaria, uno de los reclamos planteados por el sector.

Con estos anuncios, la Provincia busca encauzar el conflicto hacia una instancia de negociación formal que contemple recomposición salarial, mejores condiciones laborales y reconocimiento institucional, en un contexto de tensión que tuvo su epicentro en Rosario.