Este miércoles se ponen en marcha formalmente las paritarias 2026 en la provincia de Santa Fe, con el inicio de las reuniones entre el Gobierno y los gremios estatales, docentes y del sector de la salud. La discusión salarial arranca en un contexto marcado por la inflación y el desafío de recuperar el poder adquisitivo.

La primera convocatoria está prevista para las 8.30 en la Casa de Gobierno, donde el Ejecutivo recibirá a representantes de ATE y UPCN, los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales. Allí comenzará el intercambio formal y se conocerán las primeras definiciones sobre la estrategia salarial que impulsará la gestión provincial.

Por la tarde, desde las 15, será el turno de los gremios docentes. El sector llega a la mesa tras un 2025 atravesado por tensiones y medidas de fuerza, con un fuerte reclamo por el atraso salarial. En este marco, esperan una propuesta que permita recomponer ingresos y establecer una pauta que acompañe la evolución de los precios.

La ronda continuará el jueves a las 9 con los gremios del área de la salud. Desde el Ejecutivo adelantaron que buscarán ordenar la discusión “con responsabilidad”, teniendo en cuenta la inflación y la disponibilidad de recursos provinciales.

El inicio de las negociaciones se da pocos días después de conocerse el índice de inflación de enero, que volvió a ubicarse en niveles elevados y reactivó la presión sindical para evitar una nueva pérdida del salario real.

El antecedente de 2025

La paritaria 2025 dejó aprendizajes que marcarán el debate actual. Ese año la inflación anual fue del 33%, muy por debajo del 114,6% registrado en 2024. Sin embargo, el esquema acordado combinó aumentos escalonados, sumas fijas y pisos salariales garantizados, con impactos distintos según el nivel de ingresos.

Durante el primer semestre, los salarios más bajos lograron acompañar e incluso superar levemente la inflación gracias a los pisos garantizados. En cambio, los ingresos medios y altos tuvieron recomposiciones más ajustadas a los porcentajes acordados.

En la segunda mitad del año, la reactivación inflacionaria obligó a otorgar un ajuste adicional del 3,8% para corregir desfasajes. Aun así, al cierre del año algunos salarios quedaron por debajo de la inflación acumulada.

El balance dejó una conclusión compartida por gremios y Gobierno: ya no alcanza con comparar porcentajes. La base salarial, los tiempos de pago y la dinámica mensual de los precios inciden directamente en el impacto real sobre el bolsillo.

Con ese antecedente, la paritaria 2026 vuelve a instalar en el centro del debate no solo la evolución de la inflación, sino también la distribución del ingreso y la sostenibilidad del salario en el tiempo.