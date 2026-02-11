Quirno invitó al papa León XIV a la Argentina

La carta lleva la firma del presidente Javier Milei y fue entregada en el marco del vínculo diplomático con la Santa Sede.
 
Política 11/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El canciller Pablo Quirno invitó formalmente al papa León XIV a visitar la Argentina. La convocatoria se realizó mediante una carta firmada por el presidente Javier Milei, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que Quirno hizo entrega de la misiva de invitación al Sumo Pontífice para que concrete una visita al país.

En el texto difundido, se destacó que la iniciativa se enmarca en “el excelente momento” que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede. Además, se subrayó que el vínculo histórico se ha caracterizado por el diálogo, la cooperación y la coincidencia en valores fundamentales.

En este contexto, el canciller reafirmó la voluntad del Gobierno argentino de continuar trabajando junto a la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos internacionales.

Hasta el momento no se informó una fecha tentativa para la eventual visita papal.

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