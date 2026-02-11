Ensenada: investigan la muerte de una bebé de un año

El episodio ocurrió el martes por la noche, cuando la niña fue trasladada desde su vivienda en la zona de El Dique, en Ensenada, hasta el Hospital Gutiérrez. Según indicaron fuentes oficiales, ingresó con un cuadro de convulsiones y falleció minutos después pese a los intentos de reanimación.

Tras su muerte, profesionales de la salud advirtieron signos de violencia y lesiones en sus zonas íntimas que serían compatibles con abuso. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Justicia.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, de la UFI N° 8 de La Plata, quien dispuso la imputación de los padres de la menor —Miguel Ángel Allende (31) y María Jimena Vieras (24)— y también del tío de la niña, Lucas Tomás Allende (27). El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.

En el caso interviene la Policía Bonaerense, con actuaciones iniciadas en la Comisaría Tercera de Ensenada. Además, trabajan el Gabinete de la DDI La Plata y personal de Policía Científica.

Este miércoles será clave el resultado de la autopsia, que permitirá determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento y definir los próximos pasos en la investigación.