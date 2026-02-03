Un incendio se registró este martes por la mañana en una formación del Tren de las Sierras, en la provincia de Córdoba, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. El episodio ocurrió en la estación de La Calera, cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la ciudad capital.

Según informaron fuentes oficiales, por motivos que aún se investigan, dos formaciones comenzaron a incendiarse de manera repentina. Ante la situación, se procedió a evacuar de inmediato a los más de 120 pasajeros que viajaban a bordo.

Como consecuencia del humo, varias personas debieron ser asistidas con oxígeno por inhalación, aunque todas se encuentran fuera de peligro. El operativo estuvo a cargo de los bomberos locales y demandó cerca de tres horas de trabajo para controlar totalmente las llamas.

Desde el cuartel de Bomberos de La Calera indicaron que las primeras informaciones señalan que el foco ígneo se habría originado en los fuelles que unen los vagones, aunque las causas definitivas aún no fueron confirmadas.

Uno de los pasajeros relató su experiencia en diálogo: “Nos ayudamos entre todos y bajamos con tranquilidad para que no pasara a mayores. Por suerte ocurrió en la estación y no más adelante”.