Gendarmería incautó hongos alucinógenos en rutas de Córdoba y San Luis

Los procedimientos se realizaron en controles vehiculares sobre las rutas nacionales 8 y 35. Se secuestraron más de 120 unidades.
 
Sociedad04/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron un centenar de hongos alucinógenos durante dos controles realizados en las provincias de Córdoba y San Luis, en el marco de operativos de prevención sobre rutas nacionales.
El primer procedimiento fue llevado adelante por personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Santa Catalina”, que realizaba un control vehicular a la altura del kilómetro 694 de la Ruta Nacional N° 8, en la zona de Las Vizcacheras. Allí detuvieron un automóvil Fiat Cronos que circulaba desde la provincia de Santa Fe con destino a la ciudad de Villa Mercedes.
Durante la inspección del rodado, los gendarmes detectaron una bolsa plástica transparente que contenía hongos alucinógenos, contabilizándose un total de 88 unidades.
En un segundo operativo, realizado sobre el kilómetro 708 de la Ruta Nacional N° 35, en la localidad cordobesa de Santa Catalina, los efectivos controlaron una camioneta Toyota Hilux. Al revisar el vehículo, hallaron 33 hongos alucinógenos.

En ambos casos, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la sustancia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, continuando las actuaciones judiciales correspondientes.

