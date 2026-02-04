Rescate dramático de una nena y su padre en Cosquín

La menor cayó a un aljibe de unos 12 metros y su padre se arrojó para sostenerla. Ambos fueron rescatados y están fuera de peligro.
 
Sociedad04/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un momento de extrema tensión se vivió en la ciudad de Cosquín, cuando una nena de 4 años cayó accidentalmente a un aljibe con agua y su padre se lanzó de inmediato para intentar salvarla.
rescate-aljibe

El episodio ocurrió cerca de las 23 del lunes, en la intersección de San Martín y Podestá, en una zona próxima al acceso sur de la ciudad. Según informaron fuentes oficiales, el hombre, de 40 años, explicó que en un descuido perdió de vista a la pequeña y minutos después advirtió que había caído dentro del pozo.

Ante el alerta, Bomberos Voluntarios desplegaron dos dotaciones de rescate. Al llegar al lugar, lograron establecer contacto verbal con el padre y la niña, quienes se encontraban dentro del aljibe, de aproximadamente 10 a 12 metros de profundidad.

En este marco, los rescatistas montaron un operativo especial con cuerdas, aparejos y un trípode preparado para este tipo de maniobras. Un bombero descendió de forma segura, logró asegurar primero a la menor y luego al adulto, y ambos fueron extraídos sin inconvenientes.

Tras el rescate, padre e hija fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al Hospital Domingo Funes, donde los médicos constataron que no presentaban lesiones de gravedad, aunque quedaron en observación preventiva. En el operativo también participaron la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
360

Pinamar: prohibieron las 4x4 y UTV en La Frontera

SOFIA ZANOTTI
Sociedad02/02/2026
Un juez de Dolores ordenó frenar todas las actividades motorizadas en los médanos tras el grave accidente que sufrió el niño Bastian. La medida seguirá vigente hasta que el municipio garantice controles y seguridad.
Lo más visto
liga-profesional-del-futbol-argentino.jpg

Se cerró la fecha 3 del Apertura 2026

GASTON PAROLA
04/02/2026
Boca venció a Newell’s, River igualó ante Rosario Central y San Lorenzo volvió a ganar. Repasá todos los resultados de la jornada en la Liga Profesional.
Boletín de noticias