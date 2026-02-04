Un momento de extrema tensión se vivió en la ciudad de Cosquín, cuando una nena de 4 años cayó accidentalmente a un aljibe con agua y su padre se lanzó de inmediato para intentar salvarla.



El episodio ocurrió cerca de las 23 del lunes, en la intersección de San Martín y Podestá, en una zona próxima al acceso sur de la ciudad. Según informaron fuentes oficiales, el hombre, de 40 años, explicó que en un descuido perdió de vista a la pequeña y minutos después advirtió que había caído dentro del pozo.

Ante el alerta, Bomberos Voluntarios desplegaron dos dotaciones de rescate. Al llegar al lugar, lograron establecer contacto verbal con el padre y la niña, quienes se encontraban dentro del aljibe, de aproximadamente 10 a 12 metros de profundidad.

En este marco, los rescatistas montaron un operativo especial con cuerdas, aparejos y un trípode preparado para este tipo de maniobras. Un bombero descendió de forma segura, logró asegurar primero a la menor y luego al adulto, y ambos fueron extraídos sin inconvenientes.

Tras el rescate, padre e hija fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al Hospital Domingo Funes, donde los médicos constataron que no presentaban lesiones de gravedad, aunque quedaron en observación preventiva. En el operativo también participaron la Guardia Urbana Municipal y la Policía de Córdoba.