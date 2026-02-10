La Justicia de la provincia del Chaco condenó a prisión perpetua a los integrantes del denominado Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023.

La sentencia fue dada a conocer este martes por la jueza Dolly Fernández, quien consideró a César Sena autor material del crimen y le impuso la pena máxima prevista por el Código Penal.

En el mismo fallo, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados culpables como partícipes necesarios, al entender el tribunal que tuvieron un rol clave en el hecho y en el posterior encubrimiento.

El caso generó una fuerte conmoción social a nivel nacional y se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en Chaco, con reiterados pedidos de justicia por parte de familiares, organizaciones y la sociedad en general.