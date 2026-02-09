La NBA confirmó oficialmente a los ocho jugadores que participarán del tradicional concurso de triples del All-Star 2026, que se disputará el sábado 14 de febrero en el Intuit Dome, estadio de Los Ángeles Clippers. La principal novedad es la presencia de Damian Lillard, quien atraviesa una inactividad prolongada por una ruptura de ligamentos cruzados.

El certamen no contará con Tyler Herro, campeón vigente, pero sí con Lillard, quien aceptó la invitación de la liga a pesar de que se perderá toda la actual campaña. El base, actualmente vinculado a los Portland Trail Blazers, sufrió la lesión durante los Playoffs 2025 cuando vestía la camiseta de los Milwaukee Bucks, en una serie frente a Indiana Pacers.

Lillard es uno de los grandes protagonistas históricos del concurso. Fue campeón en Salt Lake City 2023 y Indianápolis 2024, y alcanzó la final en San Francisco 2025, donde cayó ante Herro. Si logra consagrarse nuevamente, igualará el récord de títulos de Larry Bird y Craig Hodges, los máximos ganadores del evento.

El roster del concurso estará cargado de figuras. Junto a Lillard competirán Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Norman Powell, Jamal Murray, Devin Booker, Kon Knueppel y Bobby Portis Jr..

Por otro lado, el Slam Dunk Contest volverá a generar expectativas moderadas. Tras las consagraciones consecutivas de Mac McClung, el certamen de volcadas presentará un plantel sin grandes figuras, con la participación de jóvenes como Carter Bryant, Jase Richardson, Keshad Johnson y Jaxson Hayes, todos debutantes en el evento.

En este marco, la liga también confirmó el regreso del Shooting Stars, que reemplazará al concurso de habilidades. Participarán equipos mixtos con jugadores activos y retirados, entre ellos un tridente de los New York Knicks integrado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y el histórico Allan Houston.