El cierre del partido entre Lanús y Talleres dejó una acción que encendió la polémica en La Fortaleza. Cuando se jugaban los últimos instantes del encuentro, Carlos Izquierdoz fue al cruce con un planchazo sobre Valentín Dávila, una infracción que generó inmediatos reclamos desde el banco visitante.

El árbitro Nicolás Lamolina, ubicado lejos de la jugada, sancionó la falta con tarjeta amarilla y, casi sin demoras, marcó el final del partido. Sin embargo, las repeticiones mostraron al defensor del Granate yendo con la suela elevada, una acción que para muchos era, al menos, revisable con intervención del VAR.

En este marco, llamó la atención que el VAR, a cargo de Leandro Rey Hilfer, no convocara al juez principal para observar la jugada en el monitor. Según el reglamento, una revisión podía realizarse incluso después del pitazo final si se consideraba una posible expulsión.

La decisión dejó sensaciones encontradas, especialmente porque una eventual tarjeta roja habría condicionado a Lanús de cara a su próximo compromiso ante Independiente. La polémica quedó instalada y volvió a poner el foco en los criterios arbitrales y el uso del VAR en el fútbol argentino.