El conflicto interno que atravesaba Al Nassr comenzó a resolverse en las últimas horas y tuvo como principal consecuencia el regreso de Cristiano Ronaldo a la actividad. El goleador portugués decidió levantar la medida de fuerza que había adoptado como señal de protesta y ya se entrena nuevamente con el plantel.

La decisión de CR7 estuvo vinculada a una situación que excedía lo deportivo. El delantero había manifestado su malestar por la falta de pago a empleados del club, un reclamo que consideró innegociable y que generó un fuerte impacto puertas adentro. Finalmente, la dirigencia regularizó las deudas pendientes y destrabó el conflicto.

Según informó el medio portugués A Bola, el acuerdo alcanzado permitió cerrar la interna y devolverle normalidad al día a día del club. Además, tras las conversaciones con el futbolista, José Semedo y Simão Coutinho recuperaron atribuciones dentro de la estructura dirigencial, con mayor participación en decisiones clave, incluido el mercado de pases.

En lo estrictamente futbolístico, Ronaldo no viajará para el compromiso continental de esta semana por la Liga de Campeones asiática. La planificación consensuada con el cuerpo técnico apunta a que reaparezca el próximo sábado frente a Al Fateh, por la Saudi Pro League, priorizando su puesta a punto y evitando riesgos físicos.

El regreso de Cristiano no solo refuerza al equipo dentro de la cancha. Su postura dejó un mensaje claro en el club: el liderazgo del portugués también se expresa fuera del campo y su intervención marcó un precedente en la relación entre jugadores, dirigentes y trabajadores.