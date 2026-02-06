Christophersen estrena predio y mascota en la Fiesta del Poncho

La localidad de Christophersen se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Provincial del Poncho Santafesino. Los días 7 y 8 de marzo de 2026, el tradicional evento se desarrollará por primera vez en un predio propio y sumará una mascota oficial que acompañará todas las actividades.



La principal novedad será la inauguración de la Plazoleta del Poncho Santafesino “Rubén Pecci”, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Eva Perón. El espacio fue puesto en valor mediante una inversión conjunta entre la Comuna local y el Gobierno de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas.





El nuevo predio fue diseñado para responder a las necesidades de un evento provincial. Cuenta con un escenario de 18 metros de frente por 9 de fondo, con una altura de 1,80 metros, y un subsuelo equipado con vestuarios para artistas y ballets. Además, se dispusieron espacios para el paseo de artesanos y circuitos destinados al tradicional desfile de caballos. En una segunda etapa, el proyecto contempla el techado del escenario para garantizar la continuidad del espectáculo ante cualquier condición climática.



Bajo la gestión del presidente comunal Javier Martínez, la fiesta genera altas expectativas. La convocatoria para feriantes superó las previsiones, con 180 artesanos inscriptos —de los cuales participarán alrededor de 120— y 60 propuestas gastronómicas, con un cupo final estimado en 25 puestos. La inscripción fue gratuita, con el objetivo de promover la economía regional.

En el plano artístico, la organización prevé entre cuatro y cinco presentaciones diarias, alternando cantantes y ballets folclóricos. El sábado las actividades comenzarían por la tarde y se extenderían hasta la madrugada, mientras que el domingo la jornada iniciará temprano con el concurso de asado, el desfile de caballos y distintas propuestas culturales a lo largo del día.



Una de las incorporaciones más simbólicas de esta edición será la presentación de la primera mascota oficial de la fiesta: “Lita, la Mulita”. La figura fue pensada como anfitriona del evento y estará presente en la señalética del predio, en actividades con el público y en la comunicación en redes sociales.

Según explicaron desde la organización, la elección de la mulita responde a su fuerte vínculo con el entorno rural y a su similitud cromática con el Poncho Santafesino. La mascota busca representar valores como la humildad, el arraigo y la identidad local, reforzando el lazo emocional entre la fiesta y la comunidad.

La Fiesta del Poncho Santafesino nació como un sueño local en 2021 y alcanzó un hito clave en 2022, cuando se promulgó la Ley 14.158 que oficializó el Poncho Santafesino, con el acompañamiento legislativo del entonces senador Lisandro Enrico. Hoy, Christophersen se consolida como la cuna de esta celebración que crece año a año.