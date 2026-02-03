Un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de Prefectura Naval Argentina, permitió desarticular una banda dedicada al narcotráfico con base en la ciudad de Esperanza y ramificaciones en distintos puntos de la provincia.



El procedimiento se inició a partir de un control vehicular de rutina y culminó con una persecución urbana, el secuestro de más de 13 kilos de cocaína ocultos en secarropas, y 18 allanamientos simultáneos realizados en la madrugada del sábado.



Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el director de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, destacó el accionar de la fuerza:

“Este secuestro evita que una enorme cantidad de droga llegue a la calle. Además del valor económico que tiene para las organizaciones criminales, estamos hablando de una sustancia que pone en riesgo la vida de miles de personas”, sostuvo.



Según explicó el funcionario, la causa se enmarca en una investigación previa desarrollada junto al fiscal Alejandro Benítez y el área de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), iniciada tras una denuncia anónima ingresada al Buzón de la Vida.



“La detención del viernes aceleró allanamientos que estaban previstos para más adelante. Se secuestraron estupefacientes, armas, teléfonos celulares y otros elementos de interés”, precisó.



Además, Galfrascoli remarcó la coordinación interinstitucional y confirmó que la investigación continúa: “Hubo más personas privadas de su libertad. Se trata de una organización que operaba principalmente en Esperanza, pero con alcance en distintos puntos de la provincia”.