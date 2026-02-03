El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció una ampliación del programa Asistencia Perfecta, con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la continuidad pedagógica de los docentes durante el ciclo 2025.

Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, el próximo viernes 13 de febrero se abonará un premio especial, equivalente a un incentivo trimestral, a 15.309 docentes que no registraron ninguna inasistencia a lo largo del año. Además, otros 8.517 docentes que tuvieron una o dos faltas recibirán un reconocimiento retroactivo correspondiente a los montos no percibidos durante 2025.

La medida implica una inversión total de $5.349.907.000 y alcanzará a 23.826 trabajadores de la educación en toda la provincia.

Durante el anuncio oficial, la secretaria general del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Martín, subrayó que se trata de “una decisión política orientada a garantizar la continuidad de los aprendizajes, con docentes y estudiantes en las aulas”. En ese sentido, remarcó que el programa permitió ordenar el sistema y reducir los niveles de ausentismo.

Según datos oficiales, en 2023 solo 8.898 docentes registraban hasta dos inasistencias, mientras que en 2025 esa cifra ascendió a 23.826, lo que representa un incremento del 167,7 %. La funcionaria agregó que desde mayo de 2024, primer mes completo de aplicación del programa, la cantidad de docentes premiados superó los 20.000 mensuales, alcanzando en diciembre de 2025 a más de 59.000 beneficiarios.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría, explicó que más del 60 % de los recursos destinados al programa provienen de ahorros generados dentro del propio sistema educativo. “Es una política pública eficiente, que se financia con un uso responsable de los recursos y permite sostener este incentivo en el tiempo”, afirmó.