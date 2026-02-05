Delcy Rodríguez cumplió este jueves su primer mes como presidenta encargada de Venezuela, en un escenario político marcado por una fuerte injerencia externa y profundas tensiones internas. Su gestión se desarrolla con escaso margen de maniobra y condicionada por la administración de Donald Trump, en un contexto de transición forzada tras el colapso del liderazgo tradicional del chavismo.

El escenario cambió de manera abrupta luego de la detención de Nicolás Maduro, actualmente recluido en una prisión de Brooklyn. A partir de ese hecho, el esquema político que rigió Venezuela durante más de dos décadas entró en una etapa de repliegue, dando lugar a una nueva conducción que algunos analistas ya definen como “delcysmo”, basada en el pragmatismo y la supervivencia política.

En este primer mes, el gobierno anunció más de 360 excarcelaciones de presos políticos, una cifra que representa casi la mitad de los casos relevados por organizaciones no gubernamentales. Además, se anticipó una ley de amnistía que incluiría el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, junto con una reforma de la Ley de Hidrocarburos orientada a abrir el sector petrolero al capital extranjero.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, estas medidas se complementaron con una reducción parcial de la persecución política y de la represión estatal, decisiones que hasta comienzos de enero parecían inviables dentro del esquema chavista tradicional.

En paralelo, fuentes de inteligencia estadounidenses confirmaron la detención en Venezuela de Alex Saab, señalado como principal operador financiero y testaferro de Maduro. A ese operativo se sumó la aprehensión de Raúl Gorrín, empresario y propietario del canal Globovisión, ambos actualmente bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se analiza su posible extradición a Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por medios estatales y analizadas por el Washington Post, Rodríguez aseguró que su administración avanza en reformas destinadas a atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, sectores de la oposición y actores internacionales continúan cuestionando la legitimidad del proceso de transición y la transparencia institucional.

La Venezuela de 2026 atraviesa así una etapa inédita, con una economía que comienza a mostrar signos de transformación tras la flexibilización de sanciones y el ingreso de capital, pero con un escenario político todavía frágil y condicionado por factores externos.