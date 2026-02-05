El Kremlin advirtió que la expiración del tratado New START, prevista para este jueves 5 de febrero, representa un serio riesgo para la seguridad global al dejar sin límites legales los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la falta de un nuevo acuerdo de control de armas es “muy mala para la estabilidad estratégica”, ya que desaparecerá el último mecanismo vigente que regula el equilibrio nuclear entre las dos principales potencias del mundo.

El tratado New START fue firmado en 2010 y prorrogado en 2021. Establece un tope de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada parte, además de límites a los sistemas de lanzamiento y mecanismos de verificación, como el intercambio de información y las inspecciones mutuas.

Según indicaron fuentes oficiales, si el acuerdo caduca sin ser reemplazado, será la primera vez desde 1972 que Estados Unidos y Rusia no cuenten con restricciones legalmente vinculantes sobre sus fuerzas nucleares estratégicas.

En este marco, Washington impulsa la idea de ampliar las negociaciones e incorporar a China, tercera potencia nuclear mundial por cantidad de ojivas, una propuesta que hasta el momento fue rechazada por Beijing, que no manifestó intención de sumarse a un nuevo esquema de control de armas.