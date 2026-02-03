La sede de la red social X en Francia fue allanada por orden judicial y, en paralelo, la Justicia citó a declarar al empresario Elon Musk para un interrogatorio previsto el 20 de abril de 2026 en París.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público de París, que detalló que el procedimiento tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la plataforma. La investigación está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN).

Según el comunicado oficial, también fue citada a declarar Linda Yaccarino, actual directora ejecutiva de X. Ambos fueron convocados bajo la figura de “audición voluntaria”, un mecanismo habitual en el sistema judicial francés.

La causa se originó a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025. En ese marco, la Justicia busca determinar la eventual responsabilidad de la empresa X en presuntas maniobras de manipulación algorítmica que podrían afectar el debate democrático.

Además, la investigación incluye posibles delitos vinculados a la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenidos negacionistas a través de Grok, el sistema de inteligencia artificial de la plataforma.

La fiscal de París, Laure Beccuau, explicó que este procedimiento apunta a brindar a los directivos la posibilidad de exponer su postura y detallar qué medidas de cumplimiento normativo planean implementar para adecuarse a la legislación vigente en Francia.