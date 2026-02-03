Allanan X en Francia y citan a Elon Musk

La Fiscalía de París investiga el funcionamiento interno de la red social y posibles responsabilidades penales. El empresario fue convocado a declarar en abril.
 
Internacionales03/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La sede de la red social X en Francia fue allanada por orden judicial y, en paralelo, la Justicia citó a declarar al empresario Elon Musk para un interrogatorio previsto el 20 de abril de 2026 en París.

La medida fue confirmada por el Ministerio Público de París, que detalló que el procedimiento tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la plataforma. La investigación está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN).

Según el comunicado oficial, también fue citada a declarar Linda Yaccarino, actual directora ejecutiva de X. Ambos fueron convocados bajo la figura de “audición voluntaria”, un mecanismo habitual en el sistema judicial francés.

La causa se originó a partir de dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025. En ese marco, la Justicia busca determinar la eventual responsabilidad de la empresa X en presuntas maniobras de manipulación algorítmica que podrían afectar el debate democrático.

Además, la investigación incluye posibles delitos vinculados a la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenidos negacionistas a través de Grok, el sistema de inteligencia artificial de la plataforma.

La fiscal de París, Laure Beccuau, explicó que este procedimiento apunta a brindar a los directivos la posibilidad de exponer su postura y detallar qué medidas de cumplimiento normativo planean implementar para adecuarse a la legislación vigente en Francia.

Te puede interesar
Lo más visto
Edwuin-Cetre-estaria-muy-cerca-de-llegar-al-futbol-de-Brasil

Boca llamó a Estudiantes por Edwin Cetré

GASTON PAROLA
05/02/2026
El club de la Ribera realizó un contacto exploratorio por el mediocampista colombiano. En La Plata evalúan su futuro tras frustrarse la transferencia a Brasil.
 
Boletín de noticias