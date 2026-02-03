Un hecho inusual y de alto riesgo se registró en la ciudad de Toulouse, Francia, donde debió ser evacuado de urgencia el Hospital Rangueil luego de que los médicos detectaran un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial alojado en el cuerpo de un paciente.



El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando un joven de 24 años ingresó a la guardia con fuertes dolores. Al realizarle estudios médicos, el personal de salud descubrió una munición de unos 20 centímetros de largo alojada en el recto, que además se encontraba activa y no había detonado.

Ante el potencial peligro, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de emergencia. El hospital fue evacuado preventivamente, se acordonó el área y se dio intervención a artificieros especializados y bomberos, quienes evaluaron la situación para evitar una explosión.

Tras el análisis técnico, los especialistas determinaron que la carcasa no presentaba riesgo inmediato. Finalmente, el proyectil fue retirado mediante una intervención quirúrgica que se desarrolló sin complicaciones, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El paciente permanece bajo observación médica, mientras que el hospital retomó progresivamente su funcionamiento habitual tras finalizar el procedimiento.