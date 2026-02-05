El presente de Real Madrid atraviesa una tormenta que va más allá de los resultados. Aunque el equipo continúa en la pelea en La Liga, puertas adentro el clima es tenso y la convivencia en el vestuario quedó seriamente dañada. Gestos visibles en la cancha, decisiones discutidas y declaraciones indirectas expusieron un conflicto que ya no se puede disimular.

Uno de los focos de la interna tiene como protagonistas a Vinícius Júnior y Federico Valverde, quienes confrontaron abiertamente con el cuerpo técnico. El caso del brasileño es el más sensible: su enojo tras ser reemplazado en el último clásico fue interpretado como un punto de quiebre con el entrenador Xabi Alonso. A partir de allí, la relación se enfrió y el malestar se fue profundizando con el correr de los partidos. En paralelo, su entorno reclama un contrato acorde al estatus de las grandes estrellas del fútbol mundial.

En la vereda opuesta aparece Kylian Mbappé, quien se convirtió en un referente del orden y la exigencia interna. Junto a Thibaut Courtois, Arda Güler y varios jóvenes del plantel, el francés respalda al entrenador y cuestiona la actitud de algunos compañeros. “Uno sí y uno no… eso no es de un equipo campeón”, habría deslizado puertas adentro el delantero, que ya suma trece goles en la Champions y funciona como un portavoz informal del grupo.

Las críticas también llegaron desde afuera. Toni Kroos, hoy en su rol de analista, dejó una frase que resonó fuerte al señalar que ciertas reacciones de Vinícius “perjudican al equipo”, alimentando aún más el debate interno.

En este escenario, la figura de Dani Carvajal quedó desdibujada. El lateral apenas sumó minutos tras recibir el alta médica y su estado físico genera preocupación. Incluso, dentro del club se habla de dificultades para completar entrenamientos con normalidad. Sin un líder firme desde lo futbolístico ni desde lo institucional, el vestuario parece navegar sin rumbo.

Las recientes derrotas y la eliminación en la Copa del Rey profundizaron el conflicto. Según trascendió, algunos futbolistas tomaron esa caída como un “alivio” por la reducción del calendario. El balance de la temporada muestra siete derrotas y un playoff europeo que deberá afrontar en pleno febrero. Mientras tanto, la dirigencia optó por no reforzarse en el mercado de invierno y postergar decisiones fuertes para junio, donde podrían producirse salidas que meses atrás parecían impensadas.