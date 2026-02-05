Mauro Icardi volvió a escribir una página dorada en su paso por Galatasaray. El delantero argentino marcó el 1-0 en la victoria por 3-1 frente a İstanbulspor, por la tercera fecha de la Copa de Turquía, y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

El tanto llegó rápido. A los cinco minutos de juego, Icardi recibió un centro rasante de Ahmed Kutucu, remató de primera y colocó la pelota junto al palo izquierdo, dejando sin chances al arquero Isa Dogan. Con ese gol, el rosarino alcanzó los 73 tantos en 118 partidos desde su llegada al club en julio de 2023.

Con el marcador a favor, Galatasaray mantuvo el control del partido y amplió la ventaja a los 24 minutos gracias a un gran remate de Lucas Torreira, que definió tras controlar de pecho en la puerta del área. İstanbulspor logró descontar poco después por intermedio de Mamadou Mendy, pero nuevamente Kutucu, con un disparo de media distancia, selló el 3-1 definitivo a los 34 minutos del primer tiempo.

En este marco, el equipo dirigido por Okan Buruk se mantiene como líder del Grupo A de la Copa de Turquía con puntaje ideal y continúa dominando también en la liga local, donde encabeza la tabla con 49 puntos, tres más que Fenerbahçe.

Además, Galatasaray ya piensa en su próximo desafío internacional: enfrentará a Juventus en los playoffs de la Champions League. Antes, por el torneo doméstico, visitará a Rizespor el domingo 8 de febrero.