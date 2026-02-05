La Selección Argentina ya tiene definido uno de los aspectos clave de su participación en el Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó oficialmente que el seleccionado nacional tendrá su base operativa en Kansas City durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y jugará dos de sus tres encuentros de la fase inicial en esa ciudad estadounidense. El debut será frente a Argelia y el cierre del grupo ante Jordania, mientras que el cruce ante Austria se disputará en Dallas.

Según detalló la AFA, la elección de Kansas City se dio tras varios viajes de inspección y un informe técnico realizado por integrantes del cuerpo técnico y el área administrativa. En ese análisis se priorizaron las distancias entre sedes, la logística y, especialmente, las comodidades para la delegación argentina durante la competencia.

Además, se tuvo en cuenta la ubicación geográfica de la ciudad, situada en el centro del país, y sus condiciones climáticas, con veranos calurosos y húmedos, similares a las que podrían presentarse en otras sedes del torneo. En este marco, Kansas City fue considerada como el lugar más adecuado para encarar la primera etapa del Mundial.

FIXTURE – GRUPO J

Fecha 1

Martes 16/6: Argentina vs. Argelia | Kansas City Stadium | 22.00

Fecha 2

Lunes 22/6: Argentina vs. Austria | Dallas Stadium | 14.00

Fecha 3