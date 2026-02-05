Platense logró una victoria clave en su debut por la Copa Argentina 2026. En el Estadio Ciudad de Caseros, el conjunto de Vicente López venció por 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz con un gol agónico de Víctor Cuesta, cuando se jugaban los últimos instantes del encuentro.

El partido fue parejo y disputado durante gran parte del desarrollo, con un rival que se mostró ordenado y le cerró los caminos a un Platense que intentó imponer condiciones, pero sin demasiada claridad en los metros finales. A lo largo del primer tiempo, las situaciones fueron escasas y el trámite se mantuvo equilibrado.

En el complemento, el Calamar tomó mayor protagonismo, adelantó sus líneas y buscó el arco rival con más insistencia. Sin embargo, recién sobre el cierre pudo quebrar la resistencia del conjunto cordobés. A los 90 minutos, Víctor Cuesta apareció en el área y marcó el gol del triunfo en su debut oficial con la camiseta de Platense.

Con este resultado, el equipo que es invicto y puntero en la Zona A del Torneo Apertura aseguró su clasificación a los 16avos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Deportivo Madryn y San Martín de San Juan.