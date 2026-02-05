Platense ganó sobre la hora y sigue en la Copa Argentina
Platense logró una victoria clave en su debut por la Copa Argentina 2026. En el Estadio Ciudad de Caseros, el conjunto de Vicente López venció por 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz con un gol agónico de Víctor Cuesta, cuando se jugaban los últimos instantes del encuentro.
El partido fue parejo y disputado durante gran parte del desarrollo, con un rival que se mostró ordenado y le cerró los caminos a un Platense que intentó imponer condiciones, pero sin demasiada claridad en los metros finales. A lo largo del primer tiempo, las situaciones fueron escasas y el trámite se mantuvo equilibrado.
En el complemento, el Calamar tomó mayor protagonismo, adelantó sus líneas y buscó el arco rival con más insistencia. Sin embargo, recién sobre el cierre pudo quebrar la resistencia del conjunto cordobés. A los 90 minutos, Víctor Cuesta apareció en el área y marcó el gol del triunfo en su debut oficial con la camiseta de Platense.
Con este resultado, el equipo que es invicto y puntero en la Zona A del Torneo Apertura aseguró su clasificación a los 16avos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Deportivo Madryn y San Martín de San Juan.