Talleres consiguió un triunfo trabajado y agónico ante Argentino de Merlo por 2-0 y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputó este martes por la noche en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 32avos de final del certamen federal.

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo y con pocas situaciones claras. Argentino de Merlo logró sostener el orden defensivo y le cerró los caminos al conjunto cordobés, que tuvo la pelota pero careció de profundidad en los metros finales.

En el complemento, Talleres asumió mayor protagonismo y empezó a inclinar la cancha. Con el correr de los minutos, el desgaste del elenco del conurbano comenzó a notarse y el equipo dirigido por Carlos Tevez encontró los espacios que no había tenido antes.

La apertura del marcador llegó a los 90 minutos, cuando el juvenil Giovanni Baroni apareció en el área para marcar el 1-0 y destrabar un partido que parecía encaminarse a la definición por penales. Ya en tiempo de descuento, con Argentino de Merlo jugado en ataque, Valentín Depietri aprovechó una contra para sentenciar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Talleres avanzó a los 16avos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas.