El miércoles dejó malas noticias para Boca Juniors, que confirmó dos nuevas lesiones musculares en su plantel. Exequiel Zeballos y Ander Herrera debieron abandonar los entrenamientos tras sufrir desgarros que los marginarán de la competencia en el corto plazo.

El primer golpe llegó durante la práctica matutina, cuando Exequiel Zeballos no pudo completar el trabajo por una molestia en el bíceps femoral izquierdo. Los estudios posteriores confirmaron un desgarro grado II-III, que demandará al menos un mes de recuperación. De esta manera, el atacante se perderá los próximos compromisos del Torneo Apertura y también el debut de Boca en la Copa Argentina.

Más tarde, en el turno vespertino, fue Ander Herrera quien encendió las alarmas. El mediocampista español sintió una molestia en el recto anterior del muslo derecho y abandonó la práctica de fútbol. Los exámenes médicos confirmaron un desgarro grado I, menos severo, aunque suficiente para dejarlo fuera de los próximos encuentros.

Las ausencias complican el panorama para el cuerpo técnico, que deberá rearmar el equipo de cara a los compromisos ante Vélez Sarsfield, Platense y Racing. En el caso de Zeballos, su lesión llega en un momento de buen rendimiento y se suma a una extensa lista de bajas ofensivas.

En cuanto al mediocampo, Boca cuenta con más alternativas para suplir a Herrera, aunque el español acumula ya varias interrupciones físicas desde su llegada al club. Mientras tanto, el plantel continúa trabajando con la expectativa de recuperar piezas clave en las próximas semanas y cortar una racha de lesiones que preocupa en el inicio del 2026.