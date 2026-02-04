El Gobierno nacional intenta dejar atrás el impacto político e institucional que generó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un hecho que provocó sorpresa tanto en la Casa Rosada como en los mercados internacionales. La salida del funcionario sumó tensión en un momento delicado de la agenda oficial, atravesado por negociaciones legislativas y disputas internas en la oposición.

Según trascendió, la decisión estuvo vinculada a desacuerdos en torno a la aplicación del nuevo método para medir la inflación. Desde el entorno del ahora ex titular del organismo señalaron que el conflicto no fue por el resultado de los números, sino por la falta de autonomía técnica del instituto. Esa situación, advirtieron, afectó la credibilidad del sistema estadístico argentino.

La preocupación no quedó solo en el plano local. En ámbitos financieros del exterior, la renuncia fue leída como una señal negativa. Inversores y analistas manifestaron desconcierto por la intervención política en un organismo clave, lo que generó ruido innecesario en medio de un contexto económico sensible.

En paralelo, el Ejecutivo avanza con una semana intensa en el Congreso. El oficialismo insiste en llevar la reforma laboral al recinto, aunque el escenario en el Senado aparece ajustado. La discusión con gobernadores aliados y dialoguistas se centra en el impacto fiscal de la reforma del Impuesto a las Ganancias, un punto que genera resistencia por la caída de recursos coparticipables para las provincias.

Mientras tanto, el peronismo atraviesa su propia tormenta. Este jueves está prevista una reunión clave del bloque de Fuerza Patria, donde además de la estrategia frente al Gobierno, podrían aflorar tensiones internas que vienen acumulándose desde hace semanas. El caso de Jujuy encendió alarmas: la suspensión de la senadora Carolina Moisés y la baja de afiliados vinculados a su espacio profundizaron el enfrentamiento con sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

El temor dentro del PJ es que ese conflicto se replique en otros distritos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof aún no definió si aceptará la propuesta para presidir el partido. Las negociaciones avanzan contrarreloj, con el cierre de listas previsto para los próximos días.

A este escenario se suma la preocupación por el déficit fiscal bonaerense, que sigue siendo elevado. Desde el entorno del mandatario admiten dificultades para afrontar pagos a proveedores, en un contexto donde la Provincia absorbe gastos que antes cubría Nación.

Por fuera de la disputa nacional y provincial, la Ciudad de Buenos Aires también muestra movimientos de peso. En el rediseño del esquema de poder porteño, Daniel Angelici volvió a consolidarse como una figura clave, al quedarse con un área estratégica vinculada al desarrollo urbano. Los cambios, aseguran en el PRO, responden a la necesidad del jefe de Gobierno Jorge Macri de garantizar gobernabilidad en una Legislatura fragmentada.

En este contexto, el oficialismo nacional busca cerrar rápido el capítulo del INDEC y enfocarse en su agenda legislativa, mientras la oposición enfrenta una etapa de definiciones internas que podrían marcar el rumbo político de los próximos meses.