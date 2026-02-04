El secretario general del sindicato La Fraternidad, Omar Maturano, afirmó que los trabajadores del sector perdieron un 60% del salario real desde la asunción del presidente Javier Milei y advirtió que el Gobierno mantiene una deuda salarial significativa.

“Desde que asumió el Gobierno nos adeudan el 60% del salario de bolsillo. Desde marzo de 2025 nos deben un 18%”, señaló Maturano en declaraciones realizadas este miércoles por la mañana.

Según explicó, la propuesta oficial consiste en un aumento del 2% para diciembre, 1,3% para enero y febrero, y 1,2% para marzo, cifras que el gremio considera insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada. “Queremos recuperar lo que perdimos. Lo que nos ofrecen no alcanza”, sostuvo.

En este marco, La Fraternidad confirmó un paro de trenes para este jueves que afectará a cinco líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, el dirigente sindical dejó abierta una instancia de negociación con el Ejecutivo nacional.

“Si el Gobierno accede a lo que nosotros planteamos, todo se puede suspender o postergar”, afirmó Maturano, al tiempo que remarcó la voluntad del gremio de encontrar una salida al conflicto mediante el diálogo.

La situación permanece en desarrollo y se aguardan definiciones en las próximas horas, en medio de un clima de tensión entre el sector ferroviario y el Gobierno nacional.