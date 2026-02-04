El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y estaría cerca de dos meses fuera de las canchas, por lo que no llegaría a la Finalissima que disputará la Selección Argentina ante España, prevista para el 27 de marzo en Qatar.

La lesión fue confirmada este martes por Real Betis, que informó que el futbolista padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior del muslo derecho. El inconveniente físico se produjo durante el partido ante PAOK, disputado el pasado 22 de enero, encuentro en el que Lo Celso apenas pudo estar cinco minutos en cancha.

Desde el club andaluz señalaron que su regreso a la actividad no tiene una fecha precisa y dependerá de la evolución, aunque en España estiman que la recuperación demandará alrededor de dos meses, un plazo que lo dejaría fuera del cruce por el título.

La Finalissima se jugará a fines de marzo, como antesala del inicio del Mundial 2026, y representa un compromiso clave para el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, que ya recibió una noticia poco alentadora con esta baja. En los últimos días también se lesionó Nicolás Tagliafico, aunque en su caso llegaría en condiciones.

Lo Celso ha sido parte importante del ciclo de Scaloni, aunque las lesiones le jugaron en contra en momentos decisivos. Se perdió el Mundial de Qatar 2022, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón. Ahora, el objetivo estará puesto en volver lo antes posible y evaluar si existe alguna chance de llegar al duelo ante España, mientras el entrenador analiza alternativas en la mitad de la cancha.