A menos de dos meses de la Finalissima frente a la Selección Argentina de Lionel Messi, el presente de la Selección de España está lejos de ser ideal. Lesiones sensibles, futbolistas con poca continuidad y varios puestos sin dueño generan preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente, que deberá resolver más de un frente antes del viaje a Qatar.

El golpe más fuerte fue la lesión de Mikel Merino, uno de los pilares del equipo. Su baja no solo impacta en lo futbolístico: el mediocampista aporta equilibrio, llegada al gol y liderazgo. En Las Rozas confían en que pueda llegar con lo justo, pero hoy su presencia es una incógnita.

En el arco, el panorama es más estable. Unai Simón sigue siendo titular indiscutido y capitán. Detrás suyo, el crecimiento de Joan García abrió una competencia que también incluye a David Raya y Álex Remiro.

La defensa es el sector que más inquieta. En el lateral derecho, Dani Carvajal todavía no logra continuidad tras pasar por el quirófano. Pedro Porro se afianzó, mientras Marcos Llorente aparece como alternativa.

La zaga central presenta aún más interrogantes: Aymeric Laporte continúa lesionado, Robin Le Normand perdió protagonismo en su club y tanto Dani Vivian como Dean Huijsen están lejos de su mejor versión. El único que sostiene regularidad es Pau Cubarsí. En paralelo, piden pista nombres como Eric García, Marc Pubill y Christian Mosquera.

En el mediocampo asoma una buena noticia: el regreso progresivo de Rodri, que volvió a sumar minutos completos tras su lesión de rodilla. Con Martín Zubimendi en alto nivel, España recupera jerarquía en una zona con variantes.

Más adelante, las dudas persisten. Pedri apunta a llegar tras dejar atrás su lesión, mientras Gavi e Isco siguen envueltos en interrogantes. En contrapartida, crecen Fermín López, Pablo Barrios y Pablo Fornals.

El último foco de atención está en el extremo: Nico Williams arrastra molestias en el pubis desde hace meses. La opción quirúrgica no está descartada, pero los tiempos juegan en contra y su presencia en la Finalissima genera dudas.

Con el duelo ante Argentina cada vez más cerca, España afronta un desafío doble: recuperar futbolistas y despejar incógnitas futbolísticas. El margen se achica y el reloj empieza a jugar su propio partido.