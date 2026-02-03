Maher Carrizo dijo “hasta luego” y dejó un gesto para Vélez

El atacante ya está en Países Bajos para sumarse al Ajax y se despidió del Fortín con un mensaje emotivo y una decisión económica que favorece al club.
Deportes03/02/2026

Maher Carrizo ya se encuentra en Países Bajos para incorporarse oficialmente al Ajax, luego de que el club neerlandés adquiriera el 50% de su pase a Vélez por una cifra superior a los siete millones de dólares brutos. Sin embargo, antes de iniciar esta nueva etapa, el delantero tuvo un gesto que volvió a vincularlo con el Fortín.

A través de sus redes sociales, el futbolista publicó un sentido mensaje de despedida en el que repasó su historia en la institución. “Después de más de 10 años en este club que fue mi casa, solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió Carrizo, mencionando a hinchas, empleados, cuerpos técnicos, compañeros y a su familia.

En ese marco, el atacante dejó en claro que su salida no es definitiva. “No es un adiós, es un hasta luego. Estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse”, expresó el jugador, acompañado por un video con imágenes de sus mejores momentos con la camiseta de Vélez.

Además del mensaje, Carrizo tomó una decisión que impacta de manera directa en las arcas del club: cedió el 15% del monto que le correspondía por la transferencia, equivalente a un millón de dólares. De este modo, Vélez percibirá un ingreso neto cercano a los seis millones de dólares por la operación.

Según lo acordado, Ajax contará con una opción para adquirir otro 40% de la ficha por un valor estimado en seis millones de dólares brutos, mientras que el club de Liniers conservará el 10% restante de los derechos económicos del jugador.

