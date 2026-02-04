Talleres y Argentino de Merlo se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El conjunto cordobés llega con la necesidad de recuperarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura. Luego del triunfo 2-1 ante Newell’s en el debut, Talleres sufrió dos derrotas consecutivas frente a Vélez y Platense, ambas por el mismo marcador, y buscará hacerse fuerte en el certamen federal para avanzar de ronda.

Por su parte, Argentino de Merlo todavía no disputó partidos oficiales en lo que va del año, ya que la Primera B Metropolitana comenzará recién a mediados de febrero. El equipo dirigido por Cristian Tula afronta este compromiso como una prueba exigente, con el antecedente cercano de haber alcanzado las semifinales del Reducido por el ascenso en la temporada pasada.

El encuentro se jugará en el estadio de Newell’s Old Boys, con arbitraje de Maximiliano Macheroni, y contará con transmisión en vivo por TyC Sports.

Probable formación de Talleres:

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tevez.

Probable formación de Argentino de Merlo:

Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López, Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina, Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martín.

DT: Cristian Tula.