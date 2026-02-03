El presente de Franco Mastantuono en Real Madrid atraviesa un momento delicado. El joven argentino fue silbado por el público del Santiago Bernabéu tras ser reemplazado en la ajustada victoria 2-1 frente a Rayo Vallecano, un episodio que reavivó el debate sobre su rendimiento.

Quien se refirió al tema fue Mario Kempes, voz autorizada del fútbol argentino y con experiencia en el fútbol español. “Tiene que ser más corajudo y animarse un poquito más. En River le vieron una forma que hoy no está usando a su favor, y si no la utiliza no va a durar mucho”, afirmó el Matador en una entrevista.

En ese sentido, Kempes remarcó la exigencia que implica jugar en el conjunto merengue. “No es River ni Boca, es el Madrid. Ahí tenés que ganar hasta en los entrenamientos”, señaló, al tiempo que contextualizó la crítica en un momento complejo del club, marcado por una crisis futbolística tras la salida de Xabi Alonso, la conducción interina de Álvaro Arbeloa, la eliminación temprana en la Copa del Rey y la caída en Champions League.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Kempes destacó que ve a Mastantuono “maduro”, aunque aclaró que esa madurez debe reflejarse dentro del campo de juego. “Tiene que hacer lo que hacía en River: pegarle de media distancia, encarar, pedir la pelota. Mirá a Lamine Yamal: a veces la pierde, pero vuelve a intentarlo. Eso es lo que tiene que hacer”, explicó.

Por otro lado, el exdelantero también se refirió al futuro de la Selección Argentina de cara al próximo Mundial. “Soy optimista porque el equipo mantiene una idea similar a la de Qatar y se nota que sigue teniendo hambre. Además, los jugadores van a llegar con más experiencia”, afirmó, dejando una mirada esperanzadora sobre el proceso que encabeza Lionel Scaloni.