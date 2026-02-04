Arsenal selló su clasificación a la final de la Copa de la Liga de Inglaterra tras eliminar a Chelsea en una serie intensa y muy disputada. Luego del 3-2 conseguido como visitante en Stamford Bridge, el equipo londinense ganó 1-0 la revancha en el Emirates Stadium con un gol de Kai Havertz en los minutos finales.

El delantero alemán, con pasado reciente en los Blues, fue el encargado de definir la llave cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra. Con una gran acción individual, Havertz dejó en el camino al arquero Robert Sánchez y sentenció el pase de los Gunners a Wembley.

En el conjunto visitante, Enzo Fernández fue titular y tuvo una participación activa, incluso con un remate de media distancia en el primer tiempo que exigió a Kepa Arrizabalaga. Por su parte, Alejandro Garnacho ingresó en el complemento buscando mayor profundidad ofensiva, aunque Chelsea no logró torcer la historia.

A lo largo del encuentro, Arsenal volvió a mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, confirmando su gran presente. El equipo dirigido por Mikel Arteta sigue en carrera en todas las competencias que disputa y ahora espera por su rival en la final.

El segundo finalista se definirá entre Manchester City y Newcastle, serie que tiene ventaja parcial para los Cityzens tras el 2-0 conseguido en la ida.