Mientras el plantel que viajó a Rosario tuvo jornada libre tras el empate ante Rosario Central, Kendry Páez volvió a entrenarse este lunes en River Camp junto al resto de los futbolistas que no sumaron minutos el fin de semana. El juvenil ecuatoriano continúa con su proceso de adaptación y apunta a estar disponible para el duelo ante Tigre, el próximo sábado en el estadio Monumental.

El mediocampista de 18 años llegó recientemente a River Plate y, si bien arrastra poco rodaje en lo que va del año —apenas 11 minutos en los cuatro partidos que disputó el Racing de Estrasburgo en 2026—, lo hizo estando en plena competencia en Francia, por lo que su estado físico no genera preocupación.

De todos modos, Marcelo Gallardo pretende que el futbolista sume entrenamientos para adaptarse al ritmo del equipo y a sus nuevos compañeros antes de evaluarlo en competencia oficial. Con una semana completa de trabajo por delante, el cuerpo técnico observará su evolución para definir si integra o no la lista de convocados.

En el plano ofensivo, el presente del equipo abre una pequeña ventana de ilusión para el ecuatoriano. Juan Fernando Quintero es hoy el conductor indiscutido del juego, mientras que el resto de los puestos no tiene dueños fijos. Además, la lesión de Sebastián Driussi dejó un hueco que todavía no encontró respuestas claras.

Por características y posición, Páez puede cumplir un rol similar al de Quintero, aunque con un perfil distinto. La incógnita pasa por saber si Gallardo se animará a utilizarlos juntos o si el juvenil será una alternativa desde el banco para relevar al capitán.

Además de Páez, este lunes también se entrenaron Matías Viña —que no viajó a Rosario por suspensión—, Ezequiel Centurión, ya recuperado de la fractura de muñeca sufrida en su paso por Independiente Rivadavia, y el resto de los jugadores que no formaron parte de la última convocatoria.