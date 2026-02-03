El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina continúa su marcha y la fecha 3 dejó un panorama variado, con triunfos importantes, empates intensos y algunos golpes inesperados. La jornada comenzó el sábado y se extenderá hasta el martes, con encuentros que empiezan a marcar tendencias en ambas zonas.

El sábado se destacó la victoria de San Lorenzo, que venció 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y sumó tres puntos clave en la Zona A. En Avellaneda, Independiente y Vélez protagonizaron un empate 1-1 cargado de intensidad. Además, Atlético Tucumán igualó con Huracán y Platense dio la sorpresa al vencer a Talleres en Córdoba.

El domingo tuvo dos focos principales. En La Bombonera, Boca Juniors superó 2-0 a Newell’s y logró su primer triunfo del torneo, mostrando una versión más sólida ante su gente. En Rosario, River Plate no pasó del empate sin goles frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en un partido cerrado y con pocas situaciones claras.

La acción continuó el lunes con una goleada de Gimnasia (LP) sobre Aldosivi, el empate entre Defensa y Justicia y Estudiantes, y una dura caída de Racing ante Tigre por 3-1. También hubo reparto de puntos entre Argentinos y Belgrano, mientras que Unión fue contundente y venció 4-0 a Gimnasia de Mendoza.

La fecha se cerrará este martes con tres encuentros: Banfield frente a Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia ante Sarmiento e Instituto recibiendo a Lanús. Con estos partidos, la tabla comenzará a tomar una forma más definida de cara a lo que viene.

FIXTURE Y RESULTADOS – FECHA 3

Sábado 31 de enero

San Lorenzo 1-0 Central Córdoba (SdE) – Zona A

Independiente 1-1 Vélez – Zona A

Atlético Tucumán 1-1 Huracán – Zona B

Talleres 1-2 Platense – Zona A

Domingo 1° de febrero

Barracas Central 1-1 Riestra – Interzonal

Boca 2-0 Newell’s – Zona A

Rosario Central 0-0 River – Zona B

Lunes 2 de febrero

Gimnasia (LP) 3-1 Aldosivi – Zona B

Defensa y Justicia 0-0 Estudiantes – Zona A

Tigre 3-1 Racing – Zona B

Argentinos 0-0 Belgrano – Zona B

Unión 4-0 Gimnasia (M) – Zona A

Martes 3 de febrero