El futuro de Cristian Romero en Tottenham Hotspur parece encaminarse hacia un final anticipado. Pese a ser capitán y una de las piezas más sólidas del equipo londinense, el defensor argentino dejaría el club en el próximo mercado de pases europeo, previsto para junio.

Según información surgida en las últimas horas, Romero recibió sondeos desde España y su posible destino estaría en Atlético de Madrid. Incluso, el propio entrenador del conjunto colchonero, Diego Simeone, manifestó públicamente su interés luego de una dura derrota en el Mundial de Clubes: “¿Quiero a Cuti Romero? ¡Obvio! Es un gran jugador”.

En paralelo, desde medios españoles aseguran que Real Madrid también analiza la posibilidad de presentar una oferta que podría rondar los 100 millones de euros, aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal. Además, el defensor habría recibido consultas desde Arabia Saudita.

La salida, sin embargo, no será sencilla. Tottenham tiene al cordobés tasado en alrededor de 60 millones de libras y su contrato se extiende hasta junio de 2029. A eso se suma la postura firme del presidente del club, Daniel Levy, conocido por su dureza en las negociaciones.

El contexto deportivo tampoco ayuda. Romero expuso en reiteradas ocasiones su malestar con la conducción del club a través de posteos en Instagram, especialmente tras una racha negativa de resultados. Luego de una derrota ante Brentford, el defensor cuestionó la falta de respuestas de la dirigencia, mensajes que recibieron el respaldo de compañeros como Richarlison y Pedro Porro.

Días después, tras un empate ante Manchester City, volvió a apuntar contra la cúpula del club por la escasa profundidad del plantel, dejando en evidencia el desgaste de la relación.

Más allá del conflicto institucional, Romero atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera en términos ofensivos: suma seis goles y cuatro asistencias en 27 partidos, incluyendo un tanto de chilena frente a Newcastle United. Campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, su nombre promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de pases en Europa.