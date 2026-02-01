Un amplio operativo antidrogas se desarrolló en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, con la realización de 18 allanamientos simultáneos en Santa Fe, Sauce Viejo, Esperanza, San Carlos Centro y San Justo.



El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigación – Región I, en conjunto con la Prefectura Naval Argentina, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

La investigación es tramitada por la Unidad Fiscal de Esperanza, con intervención del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, y se inició a partir de denuncias anónimas recibidas mediante el Buzón de Vida de la Municipalidad de Esperanza.



Como resultado de los procedimientos, se identificaron 24 personas mayores de edad y 14 menores. Además, 14 personas quedaron detenidas y otras cuatro fueron aprehendidas, quedando todas a disposición de la Justicia.

Durante los allanamientos se secuestraron estupefacientes —cocaína y marihuana—, más de 10 millones de pesos en efectivo, armas de fuego, municiones y armas de aire comprimido. También se incautaron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, motovehículos, embarcaciones, documentación y dispositivos informáticos considerados de interés para la causa.



Los operativos se concentraron principalmente en el barrio La Orilla, de la ciudad de Esperanza, una zona bajo investigación desde hace tiempo por hechos vinculados al narcomenudeo, aunque las actuaciones se extendieron a otros puntos estratégicos de la región.



Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron la importancia de las denuncias ciudadanas y el trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales, reafirmando el compromiso del Estado provincial en la lucha contra el narcotráfico y el delito organizado.