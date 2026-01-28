Un grave episodio generó conmoción este martes por la tarde en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, luego de que se realizara un operativo judicial y policial en la sede central del organismo, ubicada en calle Juan de Garay al 2800, en la ciudad capital.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual que habría ocurrido dentro del propio edificio público. La causa está a cargo de la fiscal Vivian Galeano, integrante de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según trascendió, la denuncia fue presentada por una mujer de 26 años, quien señaló como presunto autor del hecho a un hombre de 57 años. Ambos se desempeñarían como empleados de la administración pública provincial.

En este marco, se desplegó un operativo para recabar elementos de interés para la causa y avanzar en las diligencias investigativas correspondientes. Por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre eventuales medidas restrictivas ni imputaciones formales.

Desde el ámbito judicial indicaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que se actuará conforme a los protocolos establecidos para este tipo de delitos, preservando la identidad de la víctima y garantizando el debido proceso.