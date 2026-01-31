A días del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma laboral. En la Casa Rosada reconocen que el escenario sigue siendo ajustado y trabajan para que el debate parlamentario no tenga desvíos inesperados.

Durante enero, los principales referentes del oficialismo mantuvieron reuniones permanentes con bloques aliados y gobernadores. En ese marco, la ministra y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, convocó a un nuevo encuentro con legisladores aliados para ratificar respaldos, luego de aceptar posibles cambios en el texto original del proyecto.

Uno de los principales puntos de tensión es la modificación del Impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable. Gobernadores de distintas provincias advirtieron sobre una posible caída en la recaudación y pidieron revisar el artículo o establecer algún mecanismo de compensación. El reclamo fue canalizado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y analizado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, aunque hasta el momento no hubo una definición oficial.

Desde el Gobierno señalan que, pese a estos cuestionamientos, el apoyo de las provincias no estaría condicionado exclusivamente a ese punto. Sin embargo, en los últimos días se sumó otro pedido fuerte: la declaración de la emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia. En respuesta, el Ejecutivo dispuso aumentos presupuestarios mediante un DNU y transfirió fondos a los Bomberos Voluntarios y a la provincia de Chubut.

En paralelo, un grupo de gobernadores analiza convocar a una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar el alcance de la reforma laboral y las medidas adoptadas por la Nación. El encuentro podría realizarse en los próximos días, coincidiendo con el regreso de la actividad parlamentaria.

Mientras tanto, Bullrich encabezó una comisión técnica que escuchó aportes de distintos sectores y defendió la iniciativa ante empresarios, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y legisladores oficialistas. El objetivo, aseguran, es lograr el mayor consenso posible antes de llevar el proyecto al recinto.

Aunque las sesiones extraordinarias comienzan este lunes, fuentes parlamentarias anticipan que el debate formal se activaría desde el martes. El oficialismo aspira a que la primera votación tenga lugar el 11 de febrero.