El acto se realizó en Casa de Gobierno y forma parte de las políticas provinciales de regularización dominial y acceso a la vivienda.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que el ciclo lectivo 2026 comenzará en tiempo y forma en toda la provincia, y remarcó que el Gobierno provincial mantendrá la política de garantizar el inicio de clases sin paros docentes.
“Yo doy la certeza de que las clases van a empezar en tiempo y forma, el 2 de marzo, como sucedió el año pasado. Nosotros, después de 14 años, en 2025 no comenzamos el año educativo con paro y esa es una política que vamos a sostener”, afirmó el mandatario.
En este marco, Pullaro también se refirió a la discusión salarial con los gremios del sector público y sostuvo que el Ejecutivo realizará un esfuerzo para recomponer los ingresos de los trabajadores del Estado. Según explicó, la actualización salarial estará vinculada a la evolución de la inflación.
“Vamos a esforzarnos mucho como gobierno para recomponer el salario no solo de los docentes y maestros, sino de todos los empleados públicos. Lo vamos a hacer en función de lo que fueron los niveles de inflación, como fue nuestro compromiso”, señaló.
Las declaraciones se dan en un contexto de negociaciones paritarias abiertas, con el objetivo de garantizar previsibilidad en el sistema educativo y asegurar el normal desarrollo del calendario escolar en toda la provincia.
