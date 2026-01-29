El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la entrega de 19 escrituras a familias de la ciudad de Santa Fe, en un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. La iniciativa se enmarca en las políticas provinciales de acceso a la vivienda y seguridad jurídica.



Los títulos de propiedad fueron gestionados a través de la Dirección de Regularización Dominial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, con el objetivo de avanzar en la titularidad de viviendas que durante años permanecieron sin resolución legal.

Durante la actividad, Pullaro remarcó la importancia de esta política pública y señaló que “no tener la escritura de una casa es no tener la certeza de lo que puede pasar con tu propiedad”. En ese sentido, afirmó que el acceso a la vivienda va más allá de una cuestión material: “Una vivienda es donde uno vive los mejores momentos de su vida y también los más difíciles”.

Además, el gobernador sostuvo que la regularización dominial fue una deuda histórica del Estado y destacó el trabajo realizado para revertir esa situación: “La espera terminó y ahora empieza una etapa de mayor tranquilidad y seguridad para estas familias”.

Por su parte, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, valoró el avance del programa y pidió disculpas a las familias por los años de demora. “Las familias necesitan dormir en paz, sabiendo que el esfuerzo de toda una vida está resguardado”, expresó.

En tanto, el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, destacó el trabajo conjunto del equipo provincial y subrayó la importancia de resolver situaciones que llevaban años sin respuestas.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido; el secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar; el director provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez Grancelli; y el diputado provincial José Corral, entre otras autoridades.

Las escrituras se entregan en el marco de la Ley Nacional N.º 24.374, conocida como Ley Pierri, que permite regularizar la situación dominial de familias que habitan sus viviendas desde el año 2005, garantizando seguridad jurídica y fortaleciendo el derecho a la vivienda.