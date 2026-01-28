Rápido de reflejos y sin rodeos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a ocupar un lugar central en el debate por la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa que impulsa el Ejecutivo nacional y que el mandatario provincial viene promoviendo desde hace tiempo.

Con la confirmación del ingreso del proyecto de ley penal juvenil al temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes próximo, Pullaro puso en marcha su estrategia política. En ese marco, en los próximos días reunirá a los diputados que responden a su espacio y mantendrá un encuentro con el bloque de Provincias Unidas en la Cámara baja.

El tema no es menor para el gobernador. Se trata de una discusión sensible y de alto impacto social, que Pullaro viene impulsando desde su etapa como ministro de Seguridad provincial, cuando ya planteaba la necesidad de revisar el régimen penal juvenil frente a los delitos cometidos por menores.

Lejos de especular con su posicionamiento, el mandatario decidió salir rápidamente a escena y asumir públicamente su postura, algo que no ocurrió con la mayoría de los dirigentes nacionales. Incluso, no descarta participar de manera directa en el debate legislativo y exponer su mirada durante el tratamiento del proyecto.

De este modo, Pullaro busca capitalizar políticamente una agenda que ganó centralidad en el Congreso y reforzar su perfil en un tema que considera clave dentro de su visión sobre seguridad y justicia.