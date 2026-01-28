Avanza una obra vial clave entre Santa Fe y Monte Vera
La Provincia ejecuta trabajos de ripiado sobre avenida General Paz para mejorar la conectividad, el tránsito y el acceso a la zona productiva del norte santafesino.
El gobernador de Santa Fe decidió asumir un rol activo en la discusión por la baja de la edad de imputabilidad y busca influir directamente en el tratamiento legislativo.Santa Fe28/01/2026LORENA ACOSTA
Rápido de reflejos y sin rodeos, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a ocupar un lugar central en el debate por la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa que impulsa el Ejecutivo nacional y que el mandatario provincial viene promoviendo desde hace tiempo.
Con la confirmación del ingreso del proyecto de ley penal juvenil al temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán el lunes próximo, Pullaro puso en marcha su estrategia política. En ese marco, en los próximos días reunirá a los diputados que responden a su espacio y mantendrá un encuentro con el bloque de Provincias Unidas en la Cámara baja.
El tema no es menor para el gobernador. Se trata de una discusión sensible y de alto impacto social, que Pullaro viene impulsando desde su etapa como ministro de Seguridad provincial, cuando ya planteaba la necesidad de revisar el régimen penal juvenil frente a los delitos cometidos por menores.
Lejos de especular con su posicionamiento, el mandatario decidió salir rápidamente a escena y asumir públicamente su postura, algo que no ocurrió con la mayoría de los dirigentes nacionales. Incluso, no descarta participar de manera directa en el debate legislativo y exponer su mirada durante el tratamiento del proyecto.
De este modo, Pullaro busca capitalizar políticamente una agenda que ganó centralidad en el Congreso y reforzar su perfil en un tema que considera clave dentro de su visión sobre seguridad y justicia.
La Provincia ejecuta trabajos de ripiado sobre avenida General Paz para mejorar la conectividad, el tránsito y el acceso a la zona productiva del norte santafesino.
Referentes de la Pastoral Carcelaria advirtieron que castigar sin atender las causas sociales no resuelve la inseguridad y reclamaron más prevención y oportunidades.
El acto se realizó en Casa de Gobierno y forma parte de las políticas provinciales de regularización dominial y acceso a la vivienda.
El gobernador aseguró que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo en toda la provincia y ratificó la decisión de sostener el inicio de clases sin medidas de fuerza.
El hecho habría ocurrido dentro del Ministerio de Salud de Santa Fe y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación. La denunciante tiene 26 años.
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se mostraron abiertos a debatir una reforma laboral, pero rechazaron cualquier iniciativa que implique recortar derechos o afectar la coparticipación.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026