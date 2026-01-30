La Iglesia santafesina rechaza la baja de imputabilidad
Referentes de la Pastoral Carcelaria advirtieron que castigar sin atender las causas sociales no resuelve la inseguridad y reclamaron más prevención y oportunidades.
La Provincia de Santa Fe avanza con una obra vial estratégica destinada a mejorar la conexión entre la ciudad de Santa Fe y la localidad de Monte Vera, a través del camino de calzada natural que conduce al ingreso por avenida General Paz.
Los trabajos consisten en la colocación de estabilizado granular (ripio) sobre un tramo de 2.200 metros, comprendido entre la Estación de Bombeo N°10 y la avenida Los Quinteros, en Monte Vera. En todo el recorrido se mantendrá un ancho de siete metros, garantizando la circulación en ambos sentidos.
Esta intervención forma parte del plan de obras impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de asegurar una conectividad más segura y eficiente en la zona norte de la capital provincial.
Según se informó, la mejora no solo beneficiará a Monte Vera, sino también al Paraje Chaco Chico y a toda el área productiva hortícola, facilitando el traslado de la producción y el acceso cotidiano de vecinos y trabajadores hacia la ciudad de Santa Fe.
Desde el Gobierno provincial destacaron que se trata de un camino de vital importancia, ya que en días de lluvia el tránsito suele verse seriamente afectado. La incorporación de ripio permitirá evitar deformaciones del terraplén, mejorar la transitabilidad y proteger la defensa hídrica existente.
El único sector que no será intervenido es el tramo del boulevard comprendido entre la zona del Almacén Verona y Caracas, ya en Monte Vera, debido a que se encuentra en buen estado de conservación y cuenta con cordón cuneta en ambas manos. El resto del recorrido será completamente refaccionado.
Además, la obra genera un impacto positivo desde el punto de vista hídrico, ya que contribuye a consolidar el terraplén y evitar acumulaciones de agua durante períodos de precipitaciones intensas, cuando el tránsito pesado suele acelerar su deterioro.
Cabe recordar que durante 2025 la Provincia ya había ejecutado una obra hídrica y vial en esta misma región, lo que permitió asegurar el acceso desde Santa Fe hasta la Estación de Bombeo N°10, un punto clave para el funcionamiento del sistema de drenaje en situaciones de lluvias abundantes.
