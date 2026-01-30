Bullrich recibe a la familia de Jeremías Monzón en el Senado

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, recibe este viernes a los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a fines de diciembre en la provincia de Santa Fe.

Según confirmaron fuentes oficiales, la reunión se lleva a cabo a las 11:45 en la Cámara alta, con el objetivo de escuchar a la familia del joven y abordar la problemática vinculada a la responsabilidad penal juvenil.

El encuentro se da en un contexto clave, ya que en las próximas semanas el Senado debatirá el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, una de las iniciativas que el Gobierno nacional busca avanzar junto a la reforma laboral.

Jeremías Monzón fue emboscado y asesinado en la ciudad de Santo Tomé por tres adolescentes. Dos de los involucrados fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles según la normativa vigente.

En tanto, una adolescente de 16 años permanece alojada en un instituto de menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria en el hecho, de acuerdo a la investigación judicial en curso.