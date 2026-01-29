En medio de los incendios forestales que afectan a distintas zonas de la Patagonia, el Gobierno Nacional confirmó una fuerte inversión destinada a reforzar el sistema de Bomberos Voluntarios.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual el Ministerio de Seguridad Nacional asignará más de $100 mil millones para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria y otros elementos esenciales para la lucha contra el fuego y la protección civil.

Según lo informado, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado recibirán $100.810.319.998,50, monto que será distribuido entre 1.062 entidades de todo el país. De este modo, a cada asociación le corresponderá aproximadamente $94.924.971,75.

En tanto, las entidades de segundo grado, es decir, las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93, distribuidos de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas informadas por cada federación.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias recibirá $2.584.880.009,64, mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, contará con un monto total de $7.754.640.000, de los cuales una parte específica asciende a $2.584.880.000.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional se aclaró que las transferencias se realizarán a medida que ingresen fondos en la cuenta recaudadora del Banco Nación y estarán sujetas al cumplimiento del cronograma de rendiciones establecido por la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios.

Asimismo, se remarcó que todas las entidades beneficiarias deberán tener al día la documentación exigida por el Manual de Rendiciones de Subsidios. En caso de detectarse irregularidades administrativas o en el uso de los fondos, se prevé la suspensión del beneficio y la eventual iniciación de acciones legales.