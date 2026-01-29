La joven argentina Narela Micaela Barreto, que era intensamente buscada desde hacía más de una semana en Estados Unidos, fue hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles, según confirmaron familiares en las últimas horas.

Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, cuando dejó de responder mensajes y llamados telefónicos. Ante la falta de contacto, sus allegados radicaron la denuncia y comenzaron una búsqueda que se extendió durante varios días.

En este marco, la familia decidió difundir el caso a través de las redes sociales para pedir colaboración. Sin embargo, poco después de que la historia tomara mayor visibilidad, confirmaron al medio TN que la joven fue encontrada sin vida.

Por el momento, las autoridades no informaron detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni si se trató de un hecho criminal o de una muerte por causas naturales. La investigación continúa abierta y se esperan precisiones oficiales.

Narela Barreto era oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado a Estados Unidos hace aproximadamente dos años. Allí trabajaba como camarera y había construido su vida en el país norteamericano.