Hallaron muerta a una joven argentina en Estados Unidos
Narela Micaela Barreto estaba desaparecida desde el 21 de enero en Los Ángeles. Las causas de su muerte aún se investigan.
Un relevamiento oficial detectó un índice elevado de viviendas con larvas del mosquito transmisor. Las autoridades insisten en eliminar criaderos y reforzar cuidados.Sociedad29/01/2026SOFIA ZANOTTI
Un monitoreo reciente encendió las alarmas sanitarias en Córdoba, al confirmar un alto riesgo de transmisión de dengue. El informe indica que casi 12 de cada 100 viviendas relevadas presentaban al menos un recipiente con larvas de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del virus.
El trabajo fue realizado por la División de Manejo Integrado de Vectores del Departamento de Zoonosis de la Provincia, junto a personal municipal, en el marco del primer monitoreo aédico de 2026. El índice de vivienda (IV) alcanzó el 11,50%, un valor considerado elevado.
Según se detalló, este porcentaje se ubica dentro de los parámetros de riesgo alto de transmisión viral establecidos por la OMS y la OPS, y resulta similar al registrado en el mismo período de 2025, cuando el índice fue del 12%.
El relevamiento abarcó 600 viviendas distribuidas en 30 barrios de la capital, organizados en cinco zonas según características geográficas. Entre los principales criaderos detectados se destacaron baldes (29,7%), floreros con plantas acuáticas (27,5%), bebederos de mascotas (8,8%), cubiertas (7,7%), desagües (6,6%) y portamacetas (3,3%).
Desde el Departamento de Epidemiología, María Eugenia Vittori recordó la importancia de eliminar recipientes en desuso donde pueda acumularse agua. Además, recomendó colocar arena en los floreros con plantas y lavar diariamente los bebederos de mascotas para evitar la acumulación de huevos y larvas.
En este marco, las autoridades provinciales reiteraron que la prevención comienza en los hogares, con patios y jardines limpios, desmalezados y sin objetos que puedan juntar agua, además de revisar con frecuencia desagües, floreros y portamacetas dentro de las viviendas.
