El frigorífico General Pico, ubicado en la localidad pampeana de Trenel, suspendió a la totalidad de sus 450 empleados como consecuencia de una profunda crisis financiera. La empresa pertenece al empresario entrerriano Ernesto Tito Lowenstein y arrastra una deuda superior a los $30.000 millones.

La situación de la planta está directamente relacionada con la fuerte retracción del negocio exportador de carne registrada durante 2025. Según datos del INDEC, las exportaciones cárnicas argentinas cayeron un 7,3% en volumen, con un impacto aún mayor en los envíos a China, principal destino del sector.



En ese marco, el gigante asiático redujo sus importaciones de carne argentina un 12,3% interanual, lo que provocó una menor demanda para frigoríficos altamente dependientes de ese mercado. A pesar de que otros destinos como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea pagaron mejores precios, ese repunte no logró compensar la pérdida de volumen exportado.

En el caso de General Pico, el impacto fue inmediato. La planta pasó de faenar unas 600 cabezas de ganado por día a poco más de 50, una caída que volvió inviable la operatoria diaria. A esto se sumó el estancamiento del consumo interno y la paralización de la faena kosher, clave para las exportaciones a Israel, lo que terminó de profundizar la falta de liquidez.

Lowenstein es una figura histórica de la industria alimenticia argentina. En la década del 80 impulsó la creación de Paty, la marca que popularizó la hamburguesa como producto masivo en el país, a través de la empresa Quickfood. En 2009, ese grupo fue vendido al holding brasileño Marfrig, mientras que el empresario continuó con otros proyectos productivos y turísticos, como el centro de esquí Las Leñas, en Mendoza.