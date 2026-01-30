La Justicia de Salta investiga la muerte de un hombre de 52 años que se encontraba detenido en una dependencia policial, tras un incidente ocurrido entre internos.

El hecho se registró días atrás en la ciudad de Joaquín V. González, dentro de la Comisaría Primera. Según la información oficial, el detenido habría sufrido una descompensación en el marco de una pelea con otros internos.

Como consecuencia de la situación, el hombre fue trasladado con vida al hospital local, donde recibió atención médica. Sin embargo, aproximadamente una hora después de su ingreso, se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, en feria, María Celeste García Pisacic, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, la documentación del lugar por parte de Criminalística, la toma de testimonios y el secuestro de elementos de interés para la investigación.

Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Salta capital para la realización de la autopsia correspondiente por parte del Servicio de Tanatología Forense, a fin de determinar con precisión las causas del deceso.