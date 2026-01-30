El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió un edificio recientemente recuperado tras una ocupación ilegal y reafirmó la política de “tolerancia cero” que impulsa su gestión frente a este tipo de hechos.

Durante la recorrida, Macri difundió un video en el que lanzó una frase contundente: “Si quieren okupar, vayan al Conurbano; acá no”, en un mensaje que buscó marcar diferencias con la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.

El inmueble visitado pertenece al CONICET y había sido usurpado de manera ilegal. Tras el desalojo, se hallaron en su interior banderas, carteles y material de propaganda política vinculados a sectores del kirchnerismo, según informaron fuentes oficiales.

En ese marco, el mandatario porteño remarcó que “en la Ciudad la ley se cumple” y sostuvo que no se permitirá que propiedades privadas o estatales permanezcan ocupadas bajo ninguna justificación. Además, destacó que el ordenamiento del espacio público es una prioridad de su administración.

De acuerdo a cifras del Gobierno de la Ciudad, el edificio del CONICET representa el inmueble número 555 recuperado desde el inicio de la gestión, sumándose a otros operativos relevantes realizados en distintos puntos de la Capital Federal.