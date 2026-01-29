El Gobierno analiza sumar incendios al temario legislativo
La mesa política se reunirá este jueves con Adorni al frente para definir la agenda de sesiones extraordinarias y evaluar el pedido de los gobernadores.
La Justicia investiga posibles complicidades de funcionarios del BCRA en un esquema ilegal de dólar blue durante el gobierno anterior.Política 29/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Justicia federal avanza en una de las investigaciones por presunta corrupción financiera más resonantes de los últimos años, vinculada a maniobras millonarias con el dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. El foco está puesto en determinar si existieron responsabilidades internas dentro del Banco Central de la República Argentina.
La causa es instruida por el juez Sebastián Casanello junto al fiscal Franco Picardi, quienes ordenaron el secuestro de teléfonos celulares y computadoras pertenecientes a cinco funcionarios del organismo monetario. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, todos actualmente en funciones y bajo investigación administrativa.
La pesquisa tomó mayor impulso tras la aparición de audios comprometedores entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque. En esas conversaciones, se mencionan ganancias ilegales por varios millones de dólares y se hace referencia directa a supuestas irregularidades toleradas desde los niveles más altos del Banco Central.
En uno de los registros, una inspectora del BCRA reconoce que durante la gestión anterior se habrían realizado denuncias internas que no prosperaron, aludiendo a la existencia de “gente de arriba entongada”. Este material es considerado clave para reconstruir la cadena de responsabilidades.
Según la investigación, el esquema consistía en acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante mecanismos fraudulentos para luego revenderlos en el mercado informal, obteniendo beneficios extraordinarios. Parte de esos fondos habría sido destinada a la compra de bienes de lujo, entre ellos vehículos de alta gama, relojes costosos y propiedades en zonas turísticas.
Además, se analiza una vivienda que Piccirillo habría obsequiado a Jésica Cirio pocos días antes de su casamiento. En paralelo, se investiga un intento de encubrimiento que incluiría el presunto armado de una causa contra Hauque, con la participación de un policía que luego se convirtió en arrepentido.
Mientras tanto, la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por maniobras similares, y no se descarta que ambos expedientes formen parte de una misma organización delictiva.
El Banco Central, por su parte, inició un sumario interno para evaluar posibles violaciones al Código de Ética. La expectativa ahora está puesta en el análisis del contenido de los dispositivos secuestrados, que podría revelar el grado de involucramiento político detrás de las maniobras investigadas.
La mesa política se reunirá este jueves con Adorni al frente para definir la agenda de sesiones extraordinarias y evaluar el pedido de los gobernadores.
La Casa Rosada acelera definiciones para lograr la sanción en febrero. El impacto fiscal de Ganancias es el principal punto de tensión con los gobernadores.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza mantuvo reuniones con senadores aliados para garantizar apoyos al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
El Presidente cuestionó las moratorias previsionales impulsadas en gestiones anteriores y acusó a la oposición de promover medidas que afectan las cuentas del Estado.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
En Mar del Plata, el Presidente defendió el liberalismo, apuntó contra empresarios y reforzó la idea de la “batalla cultural” como eje de su gestión.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.